Новый рентген-аппарат появился в детской травматологической больнице Подмосковья

Цифровой рентгеновский аппарат доставили в детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу Подмосковья. Он поможет проводить около 40 исследований в сутки. На оборудование и ремонт кабинета потратили более 15 миллионов рублей.

Дети с патологиями и травмами смогут обследоваться с помощью нового рентген-аппарата. Техника несет низкую лучевую нагрузку и делает снимки в высоком качестве, рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

Результаты исследований можно будет посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг. Оборудование купили по поручению губернатора области Андрея Воробьева по нацпроекту «Здравоохранение».

Ранее глава региона сообщил, что до конца года подмосковные больницы получат 122 единицы новой техники.