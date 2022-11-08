Новый рентген-аппарат появился в больнице Пушкино | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 16:00 Новый рентген-аппарат появился в больнице Пушкино

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В поликлинике №3 в поселке лесной заработал новый рентген-аппарат. Его установили вместо устаревшего оборудования по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Об этом сообщила первый зампред правительства Светлана Стригункова.

Она добавила, что с начала года в больнице Пушкино заменили уже четыре предмета оборудования для рентгена. На новый аппарат и ремонт помещения потратили почти 18 миллионов рублей.

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«Поступившее оборудование обладает отличными техническими характеристиками, высоким качеством получаемых изображений», — добавила она.

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Новый аппарат сделали в России, он сможет проводить около 20 исследований в смену. Результаты будут отображаться в личном кабинете на «Госуслугах».

«Это здорово, что наша поликлиника попала в программу и у нас теперь есть и новый кабинет, и новое оборудование. И мы можем получать медицинскую помощь здесь и сейчас — в доступном формате», — поделилась пациентка Елена Субботина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.