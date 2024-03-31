Подмосковье 31 марта 2024, 22:18 Новый рентген-аппарат начал работу в Московском областном госпитале для ветеранов войн Козлов Максим Константинович

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Новый рентген-аппарат заработал в Московском областном госпитале для ветеранов войн. Оборудование установлено взамен старой аналоговой техники.

По словам заведующей отделением Екатерины Мурзиной, новые аппараты обладают высоким качеством изображения, низкой дозой излучения и позволяют получать качественные снимки в короткие сроки за счет современной цифровой обработки.

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Они также позволяют хранить изображения в цифровом формате, что обеспечивает доступ к ним немедленно после проведения исследования для всех специалистов. Это позволяет быстро и точно поставить правильный диагноз, а также определить дальнейшую тактику лечения.

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