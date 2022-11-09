Новый рентген-аппарат начал работать в поселке Лесной Пушкинского округа | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 00:20 Новый рентген-аппарат начал работать в поселке Лесной Пушкинского округа

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Цифровой рентген-аппарат начал работать в поликлинике № 3 в поселке Лесной Пушкинского округа. Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение Подмосковья». Это пятый рентген-аппарат, установленный в больницах городского округа.

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Исследовательский аппарат — один из самых современных. Минимальное облучение, максимально качественные снимки — вот главные характеристики оборудования. Современный цифровой рентгеновский диагностический комплекс сможет принимать в смену порядка 40 человек.

Как и вся новая цифровая техника, рентгенологический комплекс сразу включается в общую систему Единого рентгенологического информационного сервиса, которая объединяет всю высокотехнологичную медицинскую технику и единый архив диагностических изображений. Работа в этой системе удобна и врачам, и пациентам.

Поликлиника № 3 в поселке Лесной в этом году также попала в программу текущего ремонта второй очереди. Уже проведен аукцион, ожидается подписание контракта на 100 миллионов рублей из бюджета Московской области.

«На сегодняшний момент мы имеем четкий и сформированный запрос жителей. Мы неоднократно встречались с депутатом Госдумы С. А. Пахомовым. Было высказано пожелание о том, чтобы качественно изменить условия предоставления медуслуг. Отсюда мы вошли в программу губернатора. И на сегодняшний момент уже пять объектов мы планируем отремонтировать в нашем округе», — сообщил глава Пушкинского округа Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ремонте 70 медучреждений в регионе в 2023 году.