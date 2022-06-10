Новый рентген-аппарат начал работать в больнице Воскресенска

В стационаре Воскресенской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение», сообщила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

«В этом году мы начали масштабную программу по замене аналогового оборудования на цифровое. Всего планируем заменить более 70 единиц медтехники — это и рентгены, и маммографы, и флюорографы. В стационаре Воскресенской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Это позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам», — сказала Светлана Стригункова.

Одним из преимуществ нового оборудования является то, что снимки сохраняются в цифровом формате, это позволит специалистам в случае необходимости обратиться в центр второго мнения.

«Важное преимущество нового цифрового рентген-аппарата — это безопасность обследования для здоровья человека благодаря низкой дозе лучевой нагрузки и более высокой разрешающей способности снимка. Благодаря этому улучшилось качество диагностики и информативность проводимых исследований, так как снимки обладают хорошей детализацией изображения», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Воскресенской больницы Алексей Соломатин.

На новом рентген-аппарате будут проводить до 80 исследований ежедневно. Он будет работать в круглосуточном режиме.