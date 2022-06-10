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    10 июня 2022, 16:36

    Новый рентген-аппарат начал работать в больнице Воскресенска

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В стационаре Воскресенской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение», сообщила первый зампред регионального правительства Светлана Стригункова.

    Новый рентген-аппарат начал работать в больнице Воскресенска

    «В этом году мы начали масштабную программу по замене аналогового оборудования на цифровое. Всего планируем заменить более 70 единиц медтехники — это и рентгены, и маммографы, и флюорографы. В стационаре Воскресенской больницы начал работу новый цифровой рентген-аппарат. Это позволит повысить доступность и качество оказания медицинской помощи пациентам», — сказала Светлана Стригункова.

    Одним из преимуществ нового оборудования является то, что снимки сохраняются в цифровом формате, это позволит специалистам в случае необходимости обратиться в центр второго мнения.

    Новый рентген-аппарат начал работать в больнице Воскресенска | Изображение 1

    «Важное преимущество нового цифрового рентген-аппарата — это безопасность обследования для здоровья человека благодаря низкой дозе лучевой нагрузки и более высокой разрешающей способности снимка. Благодаря этому улучшилось качество диагностики и информативность проводимых исследований, так как снимки обладают хорошей детализацией изображения», — рассказал заведующий рентгеновским отделением Воскресенской больницы Алексей Соломатин.

    На новом рентген-аппарате будут проводить до 80 исследований ежедневно. Он будет работать в круглосуточном режиме.