Подмосковье 23 ноября 2022, 22:21 Новый рентген-аппарат начал работать в больнице в Чехове

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В стационаре чеховской областной больницы начал работать новый рентген-аппарат. Оборудование закупили и установили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентского проекта «Здравоохранение».

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На закупку нового рентген-аппарата и ремонт кабинета в чеховской больнице было направлено 18,6 миллиона рублей, сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Для быстрой и качественной диагностики необходимо высокое техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем устанавливать новое тяжелое оборудование в наших поликлиниках и стационарах, заменяем устаревшую аналоговую технику на современную цифровую», — сказала Светлана Стригункова.

На новом аппарате в больнице Чехова планируется проводить более 100 исследований в день. На процедуру пациента при необходимости направит лечащий врач, диагностика проводится бесплатно по полису ОМС. На обследование будут направлять и взрослых, и детей.

Записаться на прием жители могут через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или инфоматы в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в регионе построят 56 новых социальных объектов — это школы, поликлиники и детские сады.

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