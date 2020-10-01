Новый рентген-аппарат купили в амбулаторию Видновской больницы

Новый рентген-аппарат появился в Видновской амбулатории. Оборудование купили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Современный цифровой аппарат позволяет быстро и точно проводить исследования грудной и брюшной полости, конечностей. Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на самых ранних стадиях, устанавливать наиболее точный диагноз, что, в свою очередь, положительно влияет на сроки назначения лечения», — отметила заместитель главного врача Видновской больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина.

Она добавила, что благодаря новому оборудованию рентген-исследования станут для пациентов более доступными.

Аппарат начнет работать сразу после получения необходимой документации. Сотрудники медицинского учреждения прошли обучение для работы с новой техникой.