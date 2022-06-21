Новый рекреационный объект создадут на месте бывшего медцентра в Раменском

Московская областная дума приняла в трех чтениях проект Закона «О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2022–2024 годы». В этот план дополнительно включили 11 лотов. В их составе сразу 66 объектов недвижимости, их начальная стоимость составляет 247 миллионов рублей.

Один из самых обширных и важных объектов, которые оказались в прогнозном плане, — это комплекс, в состав которого входят 13 зданий и сооружений. Он располагается в дачном поселке Кратово в Раменском городском округе. С таким сообщением выступила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Ранее здесь размещался Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации, но вот уже более 10 лет комплекс не эксплуатируется и приходит в упадок. Реализация этого имущества позволит привлечь частные инвестиции и создать новый современный объект туризма, отдыха, санаторно-курортной деятельности», — отметила министр.

По ее словам, с начала текущего года уже удалось реализовать восемь подобных лотов, а также один пакет акций областной собственности. За все это в бюджет Подмосковья поступило 308 миллионов рублей.