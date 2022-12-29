Подмосковье 29 декабря 2022, 12:06 Новый раздел о цифровой безопасности появился на портале госуслуг Подмосковья

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Жители Московской области могут узнать о цифровой безопасности от доверенного источника. Новый полезный раздел уже работает на региональном портале госуслуг.

«Раздел называется „Цифровая безопасность. Доступно о важном“ — здесь очень простым и понятным языком объясняются правила поведения в интернете», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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В блоке собрали советы о том, как распознать онлайн-мошенничество и не стать его жертвой, как создавать надежные пароли и запоминать их, как не выдать свои персональные данные злоумышленникам и многое другое. Информация будет особенно полезной для пенсионеров и детей. Чтобы прочитать раздел, не требуется авторизация, достаточно просто нажать кнопку «Подробнее».

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Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что внедрение искусственного интеллекта позволит области сэкономить миллиарды рублей, поэтому цифровизация будет продолжаться в Подмосковье.

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