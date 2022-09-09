Движение по новому путепроводу в Раменском откроют в 2024 году | 360°

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Движение по новому путепроводу в Раменском откроют в 2024 году

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В Раменском, в районе платформы Быково строится новый путепровод. Сейчас уже завершилось устройство двух опор со стороны Южного проспекта. Строительство направлено на то, чтобы развивать и улучшать МЦД-3 «Зеленоград-Раменское». Ожидается, что движение по путепроводу откроют в 2024 году.

В целом новый путепровод будет опираться на 10 опор. Сейчас уже завершилось устройство второй и третьей опор, еще на трех работы пока проводятся.

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«Также продолжается строительство подпорных стен путепровода, выполнено бетонирование основания. В начале октября планируется приступить к устройству свай под опоры путепровода и подпорных стен со стороны улицы Леволинейной. Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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Как уточнили в МТДИ, строительство нового путепровода позволит разгрузить дорожную сеть и поможет сделать Раменское более доступным в плане транспорта как минимум для 40 тысяч жителей. Удобнее станет не только тем, что проживает непосредственно возле переезда, но и жителям Удельной, Быково и других населенных пунктов. Когда железнодорожный переезд будет ликвидирован, движение на Казанском направлении МЖД станет безопаснее, а сам проезд – гораздо комфортнее, без необходимости долго стоять в пробках.

Строительство

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