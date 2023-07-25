Подмосковье 25 июля 2023, 15:48 Новый путепровод возле платформы Быково в Раменском откроют в 2024 году Минтранс Подмосковья

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В Раменском начали надвижку над железной дорогой пролета между опорами № 5 и 6 в районе платформы Быково. Работы завершат к середине сентября, а движение путепровода планируют запустить в 2024 году, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Вместе с пролетным строением будет проводится надвижка центральной (встроенной) секции ригеля промежуточной опоры № 6, а затем центральной секции ригеля опоры № 5», — заявил зампред правительства и министр транспорта региона Алексей Гержик.

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Вес конструкции составляет 2,8 тысячи тонн.

До конца года специалисты установят пролеты между опорами 4-5 со стороны Южного проспекта и между опорами 6-7 со стороны Леволинейной улицы. Также строители займутся обустройством опор № 5 и 6.

Путепровод разгрузит дороги Раменского и обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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