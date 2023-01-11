Подмосковье 11 января 2023, 13:52 Новый путепровод в Раменском откроют в 2024 году

Читать 360tv в

Движение по новому путепроводу в Раменском недалеко от платформы Быково планируют запустить в 2024 году. Сейчас строители приступили к сборке металлоконструкций пролета объекта. Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа, изменения коснутся 40 тысяч местных жителей.

Согласно проекту, это будет двухполосный путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселок Удельная и улицы Леволинейной в Быково. Длина транспортной развязки составит 1,4 километра, из них путепровода — 382 метра. Также планируется строительство 140-метрового подземного пешеходного перехода, который будет доступен для маломобильных жителей, пешеходной зоны, установка шумозащитных экранов и светильников.

Реклама

«Сейчас строят основные элементы и несущие конструкции путепровода со стороны Южного проспекта. Путепровод будет опираться на 10 опор. Уже устроили три опоры, и продолжается возведение еще трех опор и подпорных стен путепровода. Строители приступили к устройству стапеля для укрупнительной сборки металлических конструкций пролетного строения путепровода и его дальнейшей надвижки через железную дорогу», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Общая масса металлоконструкций пролета составляет порядка 2,8 тысячи тонн. Продольная надвижка будет возможна благодаря вспомогательной конструкции массой 120 тонн.

Объект строят в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги» и направлено на развитие МЦД-3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе продолжается возведение новых дорог. Он добавил, что сейчас в регионе построили 55 путепроводов, и их строительство продолжается.