Подмосковье 12 января 2023, 17:07 Новый путепровод в Наро-Фоминске появится к 2024 году

Читать 360tv в

На строящемся путепроводе возле платформы Апрелевка в Наро-Фоминске строители начали забивать сваи под опоры искусственного сооружения со стороны улицы Самохина. Открыть движение по объекту планируют к 2024 году.

«Путепровод будет опираться на восемь опор, в основании которых предусмотрено устройство 109 буронабивных свай. Сейчас три опоры со стороны ул. Апрелевской находятся в разной степени готовности, а со стороны ул. Самохина начали устройство свайного основания под первую из четырех опор. Параллельно ведется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ, а также строительство объездной дороги», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Реклама

Согласно проекту, двухполосный путепровод длиной 272 метра будет частью транспортной развязки протяженностью один километр. Для удобства будут построены две разворотные петли — на Апрелевской улице и улице Самохина.

Реклама

Строительство путепровода осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По нему запустят движение через железнодорожные пути в зоне четвертого Московского центрального диаметра, а также разгрузит улицы в Апрелевке и улучшит транспортную доступность юго-запада Подмосковья и Новомосковского административного округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе возвели 55 путепроводов, и их строительство продолжается.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.