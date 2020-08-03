«Были чудовищные неудобства». Новый путепровод над железной дорогой в Дедовске разгрузит пробки

В подмосковном Дедовске к осени достроят путепровод над железной дорогой Рижского направления. Сдать его смогут вовремя, несмотря на пандемию. Жители забудут о старом переезде, где регулярно возникали пробки. Об этом проекте они попросили у губернатора четыре года назад.

Андрей Воробьев не в первый раз приехал проверить здесь этапы работы. Он проинспектировал их вместе с министром транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексеем Гержиком.

Двухполосный путепровод будет в составе развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц: Гурьянова, Железнодорожной и Ногина. Он улучшит транспортное сообщение между кварталами Дедовска, пропуская по 14 тысяч машин в сутки.

Новая развязка была заложена и построена по настоятельному требованию жителей, которые испытывали здесь чудовищные неудобства на выезде из города и по возвращении обратно Андрей Воробьев.

Запустить путепровод планируют уже к 1 сентября. Он обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб.

Старый железнодорожный переезд уберут. Так, жители Дедовска смогут экономить в пути от 30 минут до полутора часов каждый день. Здесь уже завершили обустройство опор и коммуникаций. Приступили к подготовке шумозащитных экранов, канализации и асфальта. Вместе с тем началось благоустройство.

Это один из важнейших, наверное, объектов в этой стороне Подмосковья — он соединяет две части города, которые раньше были разорваны. Был переезд, где стояли машины. И пробки там достигали 40 минут. <…> После Нового года наш губернатор Андрей Воробьев спросил, сможем ли сдать путепровод досрочно — 1 сентября Алексей Гержик.

По его словам, тогда еще не предвиделось проблемы с пандемией коронавируса. Так, решение сдать путепровод досрочно приняли сразу после новогодних праздников. Обещание, даже несмотря на COVID-19, удалось сдержать.

В строительство вложили более 1,5 миллиарда рублей. Как сказал Андрей Воробьев, такие проекты крайне значимы в Подмосковье. Ежегодно население растет, а значит, нужны и соответствующие условия.

Московская область — это всегда про развитие. У нас растет население. За последние три года оно выросло на 297 тысяч человек. Приезжают люди, строятся дома — многоквартирные, ИЖС. Вот мы сейчас в Истринском округе. Здесь тоже в управлении внутренних дел и глава говорят о том, что чувствуют прибавление населения. А значит, нужна инфраструктура Андрей Воробьев.

Работы регион выполняет по президентскому проекту развития Московского транспортного узла. Благодаря такой поддержке в Подмосковье готовят еще несколько масштабных объектов. Например, в Воскресенске, Химках, Лобне, Красногорске, Новой Трехгорке и не только.

«И я точно могу сказать, что если бы не участие и не поддержка президентской программы, мы, конечно, такой объем переездов не смогли бы построить. Но, слава богу, все идет», — подчеркнул Воробьев.

Протяженность нового участка дороги составит 2,2 километра. Из них 130 метров — длина путепровода. А ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения там будет равна 70 километрам в час.