Подмосковье 17 апреля 2023, 13:06 Новый путепровод в Аникеевке запустят в 2024 году Минтранс Подмосковья

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В Аникеевке Московской области продолжается строительство путепровода. Он заработает в 2024 году. Работы проводят для развития МЦД-2 «Нахабино — Подольск».

Специалисты установили 35% всех опор со стороны Волоколамского шоссе. Они продолжают бетонировать стойки опор и готовиться к устройству ригелей, то есть их верхней части.

«Параллельно со стороны Волоколамского шоссе бетонируют подпорные стены, которые позволят минимизировать ширину проезжей части в условиях жилой застройки. Также работают над ливневой канализацией, строительство выполнено более чем наполовину», — сообщили в региональном Минтрансе.

Рядом с железнодорожной станцией обустроят парковку и площадки Северного ТПУ. Путепровод длиной 410 метров построят в створе Аникеевской улицы. Он станет частью транспортной развязки протяженностью 1,4 километра.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

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