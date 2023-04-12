Подмосковье 12 апреля 2023, 14:12 Новый путепровод разгрузит дорожную сеть в Апрелевке Минтранс Подмосковья

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Путепровод через железную дорогу Киевского направления МЖД продолжают строить в Апрелевке под Наро-Фоминском. Опоры готовы на 35%. Движение планируют открыть в 2024 году.

Часть опор уже установили, на некоторых еще ведут работы. Как рассказали в Минтрансе, всего конструкций будет восемь.

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«После открытия движения по временному объездному пути и закрытия существующего ж/д переезда 11 апреля началась подготовка к работам по устройству четвертой и пятой опоры. Всего предстоит провести устройство восьмой опор путепровода», — сказали в министерстве.

По плану длина двухполосного путепровода составит около 272 метров. Там также там обустроят пешеходную зону, автобусные остановки и освещение. На улицах Апрелевской и Самохина построят две разворотные петли.

Новый путепровод обеспечит бесперебойное движение через пути в зоне МЦД-4, разгрузит улично-дорожную сеть Апрелевки и улучшит доступность юго-запада Подмосковья.

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