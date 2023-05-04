Подмосковье 04 мая 2023, 13:52 Новый путепровод построят в Быково в рамках развития МЦД-3 Минтранс Подмосковья

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На путепроводе в Быково приступили к укрупнительной сборке металлоконструкций. Работы ведутся в рамках строительства МЦД-3.

В региональном Минтрансе отметили, что новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа.

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«В июне текущего года планируется приступить к процессу надвижки пролета путепровода над железной дорогой. Все работы будут выполняться в ночные часы в специальные „технологические окна“, чтобы не препятствовать движению поездов», — заявили в ведомстве.

Также на данный момент ведутся работы со стороны улицы Леволинейной и Южного проспекта. Там устраивают опоры и подпорные стены путепровода, а также переустраивают инженерные коммуникации.Согласно проекту, в рамках возведения путепровода в Быково построят подземный пешеходный переход, устроят пешеходную зону, установят шумозащитные экраны и наружное освещение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей пройти опрос и озвучить пожелания по поводу перемен в регионе. Также можно оставить отзыв о нововведениях, которые стали заметными и долгожданными.

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