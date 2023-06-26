Подмосковье 26 июня 2023, 09:24 Новый путепровод через железную дорогу откроют в Мытищах к осени

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Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах позволит существенно улучшить дорожную ситуацию к осени. Дорогу расширят до четырех полос, а также откроют новый путепровод через железную дорогу.

В Мытищах в рамках реконструкции Пироговского шоссе строители приступили к расширению дорожного полотна на участке от улицы Комбиферма до кольцевой развязки на пересечении Олимпийского проспекта и Волковского шоссе.

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В настоящее время проводится демонтаж старого асфальтового покрытия. Параллельно продолжается строительство путепровода через старую Железнодорожную линию недалеко от Мытищинского лесопарка, устройство локальных очистных сооружений и ливневой канализации.

В связи с проведением дорожных работ возникают дополнительные трудности для автомобилистов на Пироговском шоссе. Периодически машины встают в серьезные пробки. Специалисты администрации округа проводят выездные совещания на местах, контролируют ход текущих работ.

«На регулярной основе встречаемся с застройщиком. Все работы идут в графике. Делается все, чтобы к сентябрю движение пришло в нормальное русло. Просим жителей набраться терпения. Данная работа жизненно необходима для округа. Все, что зависит от застройщика, министерства транспорта и администрации, — выполняется», — рассказал заместитель главы администрации Мытищ Кирилл Дунаев.

Реализация проекта позволит существенно улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Реконструкция осуществляется на участке от примыкания к Олимпийскому проспекту до Мытищинской хорды. В ходе работ предполагается расширение дорожного полотна до четырех полос движения. Общая протяженность реконструируемого участка составит больше двух километров.

«На данный момент движение идет по двум полосам. По проекту шоссе расширится до четырех полос с установкой барьерного ограждения безопасности, обустройства пешеходных и велосипедных дорожек. Также идет реконструкция путепровода с его дальнейшим расширением. В августе работы, связанные с временным перекрытием отдельных участков движения, будут завершены. К осени перезапустим движение на новый путепровод через железную дорогу», — рассказал руководитель проекта по реконструкции Пироговского шоссе Артем Борисов.

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