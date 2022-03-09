Новый пункт сбора гуманитарной помощи открылся в Балашихе

Количество пунктов сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса в Балашихе растет. Теперь желающие могут принести вещи еще в Гидрометеорологический техникум.

Источник фото: телеканал «360»

В пункте принимают продукты питания, посуду, бытовую технику, постельные и душевые принадлежности, одежду. Единственное условие — все вещи должны быть новыми.

«Студенты, родители принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи. На сегодняшний день собрано уже немало. В основном жители приносят товары первой необходимости», — сказала директор Гидрометеорологического техникума Ирина Никитина.

Источник фото: телеканал «360»

В техникуме есть свое волонтерское движение «Зеленая волна». Волонтеры одними из первых поддержали сбор гуманитарной помощи, передав ее в Общественную палату Балашихи.

«Здесь достаточно много ребят, которые решили в трудное время не оставаться в стороне. Это, в общем-то, единственная возможность, когда мы можем помочь людям чем-то, хотя бы чем-то повлиять на происходящую ситуацию», — отметил председатель студенческого совета Гидрометеорологического техникума Егор Федоров.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Балашихе открылось уже пять пунктов сбора гуманитарной помощи. Принести вещи в техникум можно в будни с 09:00 до 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за сбор гуманитарной помощи для беженцев.