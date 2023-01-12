Подмосковье 12 января 2023, 13:45 Новый пункт помощи бойцам СВО открыли в Лобне

Читать 360tv в

Благотворительный фонд «Обелиск» совместно с общественным движением «Покров» при храме Сергия Радонежского на Ходынском поле открыли пункт помощи фронту в Лобне. Волонтеры занимаются изготовлением свечей, пошивом носилок и маскировочных сетей.

Для изготовления носилок используют профессиональные швейные машинки. Желающих помочь обучают швейному мастерству и работе с техникой. Чтобы сделать свечи, добровольцы нарезают картон и упаковывают его в жестяные банки, а затем пропитывают будущую свечу смесью воска и парафина. В зону СВО свечи отправляются с надписью «Тепло из Лобни».

Реклама

«Свечи бывают трех видов: обогревательные, осветительные и для разогрева пищи. Продукт, который мастерят лобненские волонтеры, — универсальный. А горят они пять-шесть часов», — поделилась куратор пункта помощи Галина Мамонтова.

Реклама

Также здесь вручную собирают маскировочные сети.

«Мы получаем обратную связь от наших ребят с полей. Один солдат рассказал, что накрылся нашей маскировочный сеткой, чтобы спрятаться от дрона. Это спасло жизнь бойцу, вражеский разведчик его не заметил», — рассказала куратор центра помощи Екатерина Сулименко.

Пункт помощи фронту открылся в Лобне по адресу: улица Ленина, дом № 23. Он работает без выходных с 10:00 до 18:00. Записаться волонтеры могут онлайн в чате «Помощь фронту Лобня». Там же можно найти список необходимых вещей для отправки в зону СВО и реквизиты для денежной помощи. Кроме того, лобненцы могут принести пустые жестяные банки, коробки или картон, парафин, воск и синтетическую легкую ткань.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».