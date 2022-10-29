Новый пункт для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в Котельниках | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 16:10 Новый пункт для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок установили в Котельниках Пресс-служба губернатора Московской области

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Жителям городского округа Котельники стало еще проще обменять пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки на баллы. Там появился пятый по счету фандомат, который автоматически считывает тип сдаваемой тары.

Специально установленная система по штрихкоду и виду различает пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Главное — сдавать тару пустой и чистой. После измельчения ее превратят в гранулы, а потом отправят на переработку.

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Важность работы подмосковных экопунктов уже оценили как взрослые, так и дети.

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«Это сберегает экологию и учит людей уважать природу, которая остается нашей кормилицей. Без нее нам не выжить», — заявила ученица четвертого класса школы Котельников.

За каждую сданную бутылку или банку на счет, привязанный к телефону пользователя, поступают экобаллы. Их можно потратить на товары в магазинах-партнерах. А переработанный алюминий и пластик получат вторую жизнь. Из них делают специальную одежду, строительные материалы, емкости для бытовой химии и корзины для продуктов.

«Экопункты предназначены для сбора вторичного сырья, алюминия и пластика. Преимущество такого пункта заключается в том, что мы гарантируем сбор 100% качественного вторсырья. Чистого, уже готового для переработки», — подчеркнула руководитель маркетингового отдела компании «ЭКО пункт» Ксения Клюкина.

Заместитель главы городского округа Котельники Светлана Мокшина напомнила, что такие аппараты начали устанавливать еще в 2021 году.

«Тогда губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт проекту по собору чистого вторичного сырья через фандоматы. По поручению главы в нашем городском округе открылся пятый фандомат», — заявила она.

Аппараты по сбору вторсырья в городском округе Котельники установили около крупных торговых центров. Уже скоро экопункты появятся на автовокзале и крупных социальных объектах.