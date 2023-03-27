Подмосковье 27 марта 2023, 16:27 Новый пункт диспансеризации для взрослых открыли в Видном Пресс-служба Минздрава МО

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На территории больницы в Видном начал работать новый блок диспансеризации. Пункт предназначен для прохождения процедур взрослыми и рассчитан на 60 посещений в смену.

«В одном здании за два часа можно пройти весь комплекс диагностики: флюорографию, маммографию, УЗИ-исследования, ЭКГ и другую диагностику», — сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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По ее словам, в ближайшее время такие же блоки появятся в Домодедове и Одинцове.

Пункт диспансеризации в Видном имеет маммограф и флюорограф, а также аппарат ультразвуковой диагностики, энцефалограф и электрокардиограф. Для посетителей установили информативную навигацию, обустроили зоны ожидания и комнату матери и ребенка.

Также в новом блоке можно проконсультироваться с терапевтом, акушером-гинекологом и врачом медицинской профилактики или сдать биологический материал. При выявлении патологий пациента направят на углубленную диагностику.

Блок диспансеризации будет работать с понедельника по пятницу — с 8:00 до 20:00, а в субботу — с 9:00 до 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что современную поликлинику открыли в поселке Удельная в Раменском после реконструкции.

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