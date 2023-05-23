Подмосковье 23 мая 2023, 17:28 Новый психоневрологический интернат на 300 мест построят в Егорьевске МИО МО

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Психоневрологический интернат на 300 мест возведут в деревне Полбино городского округа Егорьевск, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области. Учреждение построят на участке площадью более 4,3 гектаров, который ранее принадлежал центру социального обслуживания «Добрый дом „Егорьевский“».

По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, строительство интерната планируется в рамках госпрограммы Московской области за бюджетных средств.

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«В психоневрологическом интернате, который будет предоставлять социальные услуги в стационарной форме, предусмотрены помещения для проживания пациентов, медицинский и спортивный блоки, социальный адаптационный центр, мастерские и актовый зал», — отметила министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

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