Подмосковье 13 марта 2024, 14:31 Новый промышленный коворкинг запустили в работу в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске открыли современный промышленный коворкинг. Проект запустил в эксплуатацию холдинг «Строительный Альянс» при поддержке Корпорации развития Московской области.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Общий объем инвестиций в проект составил 800 миллионов рублей. Новая производственной площадка обеспечит более 240 рабочих мест, включая вакансии для высококвалифицированных специалистов.

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На территории комплекса размещено более 30 блоков. Это даст предпринимателям возможность приобрести или арендовать готовые помещения площадью от 750 квадратных метров.

Преимущества этого промышленного коворкинга доступны почти всем промышленным производителям, что делает его привлекательным местом для развития бизнеса.

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