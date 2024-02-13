Подмосковье 13 февраля 2024, 18:49 Новый промышленный комплекс по производству мебели появится в Сергиевом Посаде Пресс-служба Мининвеста МО

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Новый промышленный комплекс появится в Сергиевом Посаде. С его помощью в округе нарастят производство мебели. Компания «Комфорт М-8» намерена приступить к реализации проекта уже в текущем году.

«Объем инвестиций — более миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Запустить новый производственный комплекс инвестор планирует в 2027 году», — сообщила заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Предприятие занимается производством офисной и кухонной мебели. Ежедневно компания производит 120 тонн продукции, которую поставляют в магазины по всей России.

«Строительство нового предприятия позволит не только значительно нарастить производственные мощности, а также расширить линейку выпускаемой продукций, в том числе импортозамещающей», — отметил директор компании «Комфорт М-8» Андрей Краюхин.

По его словам, на данный момент компания сотрудничает с такими торговыми сетями, как «Леруа», OBI и «Комус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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