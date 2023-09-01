Подмосковье 01 сентября 2023, 17:16 Новый променад появился в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском Министерство благоустройства Московской области

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Работы по благоустройству парка «Свердловский» в Лосино-Петровском завершили. Его торжественное открытие запланировано на 2 сентября. Согласно концепции, парк разделили на пять основных зон: отдыха, мероприятий, игр, спорта и ландшафта.

«Работы по благоустройству парка завершены. Совсем скоро у жителей и гостей Подмосковья появится место для комфортного отдыха: спортивные и детские площадки, дорожки для прогулок и ландшафт. Надеемся, что парк станет любимым местом для отдыха и занятий спортом у горожан», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На востоке парка проложили круговой пешеходный маршрут, а на западе пруда создали променад из деревянного настила с местами для отдыха и выходом к воде.Также там появилась общественная зона со сценой для проведения мероприятий. Также обустроили входную группу, детскую площадку и ротонду.

Для любителей активного отдыха в части парка у улицы Марченко и Монинского шоссе создали спортзону со скейтпарком и круглогодичной хоккейной коробкой, которая летом превращается в поле для игр. Для выгула собак оборудовали специальную площадку. В парке также установили малые архитектурные формы, туалет и пост охраны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. По его словам, это позволит ускорить преображение дворов региона.

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