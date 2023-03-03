Подмосковье 03 марта 2023, 11:56 Новый производственно-складской комплекс в Ногинске создаст 168 рабочих мест

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Застройщик АО «Ногинск-Восток» приступает к строительству нового производственно-складского корпуса в логистическом комплексе «Ногинск». Новый объект позволит создать 168 рабочих мест.

По предварительным данным, размер инвестиций в проект составит 2,6 миллиарда рублей. Общая площадь объекта составит 55 тысяч квадратных метров. Корпус будет предназначен для приема, хранения и отгрузки товаров народного потребления.

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Согласно проекту, здание будет состоять из трех блоков с современными инженерными системами. Объект построят в соответствии со всеми требованиями для хранения продукции от электроники до косметики.

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