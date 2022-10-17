Новый производственно-складской комплекс построили в Черноголовке | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:12 Новый производственно-складской комплекс построили в Черноголовке

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В подмосковном индустриальном парке «Заречный» строится производственно-складское здание, чья площадь составляет больше 4 тысяч квадратных метров. Об этом проекте рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«Строительство производственно-складского комплекса площадью более 4250 квадратных метров завершено на территории индустриального парка „Заречный“, расположенном в городском округе Черноголовка» — производителя энергосберегающих ламп, а также компании «Александр Браун», выпускающей бумагу и канцелярские принадлежности», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Инвестиции в проект будут составлять 120 миллионов рублей. На этом фоне будут расширяться складские площади. Пока в этом индустриальном парке трудоустроились уже больше 200 человек. Общий объем инвестиций составляет 258 миллионов рублей.

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Познакомиться с новыми площадками, на которых можно разместить свой бизнес на территории Подмосковья, в том числе и в индустриальных парках, можно на инвестиционной карте Подмосковья. Нужно сначала применить все соответствующие фильтры, чтобы начать подбирать самую оптимальную локацию и площадку.