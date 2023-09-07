Подмосковье 07 сентября 2023, 17:52 Новый производственно-складской комплекс появится в Одинцове Мособлархитектура

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области согласовал проект производственно-складского здания в Одинцове. Его построят на Полевой улице.

«Площадь будущего производственно-складского комплекса составит порядка 420 квадратных метров. Реализация проекта позволит создать в Одинцове 28 новых рабочих мест», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Здание будет двухэтажным и сложной формы. В нем разместят технические помещения, мастерскую, конференц-зал и офисы. Цветовая палитра будет включать в себя коричневые и бежевые оттенки. Объект отделают стеновыми панелями. Декоративные элементы на фасадах будут выполнять функцию навигации.

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