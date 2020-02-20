Новый прогулочный маршрут и пляж появятся на набережной озера Сенеж в 2020 году

В этом году на набережной озера Сенеж в Солнечногорске появятся новая пляжная зона и благоустроенный амфитеатр.

Протяженность набережной озера Сенеж увеличится до двух километров, она дойдет до Мастерской управления «Сенеж». Сама Мастерская открылась в марте 2019 года на базе платформы автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование».

Особое внимание при благоустройстве набережной озера Сенеж обратят на организацию прогулочного маршрута через лесной массив, а также на пляжный отдых. Позаботятся и о любителях порыбачить: обустроят специальные места для ловли сенежского ерша. Для детей будут установлены качели и игровые объекты.

Глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов подчеркнул, что набережная озера Сенеж является украшением Солнечногорья и привлекает туристов из других муниципалитетов Подмосковья.

«Здесь все продумано для комфортного семейного отдыха. Мы также уделили внимание спортсменам. Новая очередь набережной будет разделена на несколько зон: здесь будут площадки для тихого отдыха, занятий спортом и детского досуга», — отметил глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

Современное прогулочное пространство для досуга и отдыха станет продолжением уже благоустроенной ранее территории.