Новый проект создаст 90 рабочих мест в Софьинском

Служебное здание для сотрудников логистического центра построят в Раменском городском округе. Проект реализуется недалеко от села Софьино.

Здание площадью 3316,5 квадратных метра позволит создать 90 рабочих мест для жителей Подмосковья. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2023 года.

В настоящее время проект реализуется опережающими темпами, что стало возможным благодаря помощи персонального менеджера Центра содействия строительству при правительстве региона. Так, срок получения заключения о целесообразности архитектурно-градостроительного облика был сокращен всего до пяти дней. На 15% меньше времени потребовалось на этап от подготовки градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство. Помимо этого, с персональным менеджером проводились совещания по вопросам проектной документации, оперативно прорабатывались замечания и выдавались разъяснения по проверкам. В режиме онлайн был снят целый ряд замечаний по проекту.

Все застройщики Подмосковья могут подать заявку на сопровождение ЦСС. Сделать это можно на сайте или по электронной почте css@mosreg.ru. Все услуги Центр оказывает бесплатно.