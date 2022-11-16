Подмосковье 16 ноября 2022, 18:34 Новый проект с советами по выживанию в лесу запустят в Подмосковье

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Жителям Подмосковья еще раз напомнили, как правильно себя вести, если вдруг довелось заблудиться в лесу. Не всегда при этом с собой есть интернет или просто заряженный телефон, иногда люди просто остаются полностью без связи с внешним миром и не могут найти дорогу обратно. Теперь всем решили напомнить, как в таком случае действовать и с чего начинать.

Спасатели отметили, что многие из тех, кто может заблудиться в лесу, — городские жители, которые изначально не считают никакой туристический поход чем-то сложным и тем более опасным. Они практически никогда не вдаются заранее в правила безопасности на природе, на это часто просто банально не хватает времени.

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«Мы решили это исправить. В легкой форме, шаг за шагом предлагаем вспомнить простые советы из школьной программы, а также мы будем делиться рекомендациями специалистов, работающих в лесу, и тех, кто тем или иным образом связан с обучением по выживанию», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По словам председателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олега Баженова, такой цикл обязательно понравится не только взрослым путникам, но и их детям. Материалы составлены так, чтобы они были понятны и доступны любому.