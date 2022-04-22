Новый проект поддержки студентов колледжей повлияет на экономику Подмосковья

Новый федеральный проект «Профессионалитет» повлияет на экономику Подмосковья, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина. Благодаря ему студенты колледжей получат гарантированное трудоустройство на предприятия в отраслях сельского хозяйства, машиностроения, металлургии, атомной промышленности и не только.

Об этом Каклюгина сообщила во время презентации проекта «Профессионалитет» в колледже Реутова. Участие приняли и вице-премьер России Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов.

«Профессионалитет» — новая федеральная программа, задача которой — подготовить рабочие кадры в короткий срок, сделав акцент на практике. Осенью проект внедрят в двух колледжах Подмосковья.

Что касается того, зачем в Московской области „Профессионалитет“, — он нам нужен для того, чтобы наша экономика была стабильной, и для развития региона в целом Ирина Каклюгина.

По ее словам, есть три основных преимущества нового проекта: понимание профессии уже на этапе поступления, обучение на современной технике и гарантированное трудоустройство.

«У каждого колледжа, который участвует в этом проекте, есть свое предприятие-партнер. Приходя на „Профессионалитет“, ребенок учится на самом современном оборудовании, которое есть на том же предприятии, куда он придет после колледжа. И гарантированное трудоустройство», — объяснила Каклюгина.

Масштаб проекта

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что одним из определяющих аспектов для запуска проекта стало то, что 60% учеников после девятого класса выбирают технические училища.

В федеральном бюджете подготовили 30 миллиардов рублей на проект «Профессионалитет» до 2024 года.

Для вас, наверное, это просто цифра, но я хочу сказать, что впервые с 2005 года федеральный бюджет поддерживает в таком объеме среднее профессиональное образование России Татьяна Голикова.

Она объяснила, что прежде это была компетенция регионов. Сейчас дополнительно к этому бюджету 4,3 миллиарда рублей выделяют работодатели.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что Россия занимает первые места по международным чемпионатам, в том числе среди студентов колледжей.

«Когда вы поступаете на программу „Профессионалитет“, то вы фактически сразу уже работаете и проходите практику на том предприятии, с которым сотрудничает этот колледж. Сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, промышленность — восемь отраслей, которые сегодня являются перспективными, востребованными и динамично развиваются», — заключил он.

За счет этого происходит сокращение программы: она длится не три-четыре года, как обычно, а 2,5.