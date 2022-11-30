Подмосковье 30 ноября 2022, 15:59 Новый проект поддержки молодых медработников стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье реализуется множество проектов по поддержке врачей. Один низ них называется «Наставничество». В ходе него сотрудникам помогают скорее привыкать к новым местам работы, построить общение с новыми коллегами, поскорее познакомиться со всеми подробностями профессии. Для этого всегда можно обратиться к более опытным специалистам, которые охотно поделятся знаниями и советами.

«Очень важно, когда ты приходишь на новую работу, чтобы тебя сопровождал коллега, который уже давно работает в поликлинике или больнице. Теперь каждый молодой сотрудник медорганизации будет находиться под патронажем наставника. А чтобы это не было просто дополнительной нагрузкой для специалистов, то за наставничество мы предусмотрели дополнительные выплаты», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Пока этот проект достаточно новый, но он уже успел стать очень востребованным. Он проводится в рамках другого, более крупного проекта под названием «Наш участковый врач».

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