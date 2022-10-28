Новый проект поддержки матерей с детьми-инвалидами стартовал в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 15:13 Новый проект поддержки матерей с детьми-инвалидами стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье начался новый проект, который называется «Мамино время». Он призван поддержать всех женщин, которые занимаются воспитанием детей-инвалидов и тех, у кого есть ограниченные возможности здоровья. Стартовал он совсем недавно, но за это время принять участие в нем уже успели порядка 100 человек.

«Для мам открыты группы тематических встреч, мастер-классов, йоги, фитнеса и т. д. Проект позволяет женщинам поддержать свое здоровье, получить психологическую и физическую разгрузку, а также получить консультацию специалистов и новые знакомства», — рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

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Как рассказали в Министерстве, проект уже успел охватить многие города и округа Подмосковья. В том числе, Королев, Егорьевск, Ступино. Стать его участником достаточно легко. Сделать это можно через социальные центры, в которые нужно обратиться с такой просьбой.

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