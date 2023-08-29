Подмосковье 29 августа 2023, 09:28 Новый проект по продвижению фермерских продуктов стартовал в Подмосковье Unsplash

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Точка с продуктами от локальных производителей открылась в магазине «Пятерочка» в Звенигороде. Пункт появился при поддержке Министерства сельского хозяйства Подмосковья в рамках нового проекта «Фермерский островок».

«Это первая подмосковная точка такого формата в рамках пилотного проекта. Он направлен на содействие продвижению фермерской продукции и повышению ее доступности для жителей города», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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В Подмосковье проект «Фермерский островок» поддержали Корпорация МСП и торговая сеть «Пятерочка». Суть идеи — в создании продуктовых точек внутри крупных магазинов у дома, где местные продукты стали бы заметнее и доступнее для жителей. Такие островки помогут фермерам стать узнаваемыми и больше продавать.

Первая точка по проекту «Фермерский островок» уже открылась в Звенигороде. Вся продукция здесь имеет сертификаты качества и нужные документы.

Чтобы поставлять свои продукты на «Фермерский островок», нужно подать заявку через платформу «Производственная кооперация и сбыт». Для этого необходимо авторизоваться и выбрать сервис «Производственная кооперация и сбыт». В разделе «Принять участие в проекте „Фермерский островок“» надо выбрать Подмосковье и сформировать заявку.

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