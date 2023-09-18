Подмосковье 18 сентября 2023, 14:34 Новый проект онлайн-экскурсий запустили в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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Проект «Марафон онлайн-экскурсий» запустили в Подмосковье. Организаторы подготовили видеоролики, рассказывающие об уникальных парках Московской области.

Коллекция из 20 онлайн-экскурсий доступна на страницах «МосОблПарка» «ВКонтакте» и Telegram. Посмотреть их можно по ссылке.

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«При просмотре онлайн-экскурсий зрители могут узнать интересные факты из истории парков Подмосковья, увидеть необычные объекты и насладиться атмосферой зеленых территорий», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Онлайн-экскурсии регулярно пополняются новыми прогулками по парковым территориям. Уже сейчас гости и жители Подмосковья могут совершить виртуальную прогулку по паркам 15 округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье.

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