Подмосковье 05 сентября 2023, 15:39 Новый проект о безопасности дорожного движения для детей запустили в Подмосковье Фото: ЮИД Московской области

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В Московской области начался уникальный проект «ЮИД в движении. Россия — моя страна». Старт дали в рамках комплексного информационно-профилактического мероприятия «Внимание — дети!» в Химках.

Организаторами выступили Министерство просвещения России, Госавтоинспекция МВД России и Общероссийская общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения ЮИД.

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В программу проекта войдут экскурсии по историческим местам на велосипедах. В Химках на мероприятие пригласили школьников, волонтеров и педагогов. В нем поучаствовали руководитель окружного подразделения Госавтоинспекции Юрия Сучкова, замначальника отдела пропаганды БДД Управления подмосковной Госавтоинспекции Владимир Пиндюр, гендиректор региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Ирина Скалябина и руководитель депутатского объединения в совете депутатов округа Александра Васильева.

«Во время экскурсии на самокатах и велосипедах ребята узнают о достопримечательностях родного города и одновременно получают знания в области безопасного поведения на дороге. Примечательно, что обучающая прогулка в рамках проекта „ЮИД в движении“ совпала с Единым днем профилактики детского травматизма», — сообщила Скалябина.

Волонтеры раздали световозвращающие жилеты и лифлеты с маршрутом экскурсии, напомнили о безопасном движении по дорогам. Ребята посетили Богоявленский храм, фронтовой истребитель Ла-7, арку «Царское шоссе», центральную площадь города, сквер имени Рубцовой и часовню Сергея Радонежского.

В Химках в сентябре проведут 15 мероприятий в рамках проекта.

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