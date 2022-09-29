Новый магазин с кафе создаст 10 рабочих мест в деревне Редриковы Горы в Сергиевом Посаде | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Новый магазин с кафе создаст 10 рабочих мест в деревне Редриковы Горы в Сергиевом Посаде

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В Сергиевом Посаде скоро появится новый современный магазин, на территории которого будет действовать комфортное кафе. Его откроют в деревне Редриковы горы. Разрешение на строительство нового здания уже выдали в Министерстве жилищной политики. В проект собираются инвестировать порядка 23 миллионов рублей.

Здание разместится на площади в 857 квадратных метров. Там появится магазин, в котором будут продаваться продукты и хозяйственные средства. Кроме похода за покупками, можно будет отдохнуть и посидеть в уютном кафе. Кроме того, на территории оборудуют парковку на 17 машиномест.

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Магазин с кафе будет расположен очень удобно для жителей. Рядом находится остановка общественного транспорта, поэтому ездить туда будет комфортно ежедневно. Новый проект создаст в Сергиевом Посаде порядка 10 рабочих мест.

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При строительстве проект будет сопровождать персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Там оперативно проработают замечания, проведут современные консультации по всем документам, помогут отработать вопросы с администрацией городского округа. Все подобные услуги оказываются на бесплатной основе.

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