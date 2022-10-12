Новый продуктовый магазин построят в деревне Есипово в Солнечногорске | 360°

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Новый продуктовый магазин построят в деревне Есипово в Солнечногорске

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В Солнечногорске, в деревне Есипово скоро станет еще удобнее ходить за покупками. Там будут строить новый продуктовый магазин. Министерство жилищной политики уже выдало соответствующее разрешение. Строительством займется один из индивидуальных предпринимателей, он собирается инвестировать в свой очередной проект порядка 18 миллионов рублей.

Магазин — это универсам, чья площадь составит 254 квадратных метров. Ожидается, что там будут продаваться не только самые необходимые жителям продукты — хлеб, молоко, овощи — но и бытовая химия и другое. В новом магазине откроются и рабочие места, как минимум шесть.

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Новый проект уже получил полное сопровождение от персонального менеджера Центра содействия строительству. Это обслуживание совершенно бесплатно, людям помогают разобраться с документами и подготовить все необходимые для проверок бумаги.

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Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

Строительство

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