Новый продуктовый магазин появится на проспекте Гагарина в Люберцах до конца года | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

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Viber Новый продуктовый магазин появится на проспекте Гагарина в Люберцах до конца года

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В Подмосковье провели еще один аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства. На нем было решено сдать нежилое помещение, которое находится на проспекте Гагарина в Люберцах, в аренду больше чем за 1,6 миллиона рублей в год. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимуществом в рамках работы по вовлечению объектов капитального строительства в хозяйственный оборот во взаимодействии с Комитетом по конкурентной политике проведен аукцион, в результате которого в аренду было сдано нежилое помещение в Люберцах, находящееся в областной собственности. Помещение арендатор будет использовать под новый торговый объект», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Изначально стоимость аренды на аукционе составляла 840 202 рубля. В ходе торгов цена поднялась более чем в два раза. Победителем аукциона стало ООО «НУХА», оно занимается розничной торговлей. Сначала в помещении проведут ремонт, а до конца года — откроют продуктовый магазин, который очень нужен местным жителям.

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С тех пор как появилась возможность субсидировать расходы на бизнес по франшизе, услуга оказалась очень востребованной в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что компенсировать можно 30 и 50%.

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