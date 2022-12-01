Подмосковье 01 декабря 2022, 20:23 Новый продуктовый магазин откроется на Октябрьском проспекте в Люберцах

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В Подмосковье прошло рассмотрение заявок на аукцион на право заключения договора аренды имущества, которое располагается в Московской области. В итоге в аренду ООО «Девелопмент» передали помещение на Октябрьском проспекте в городе Люберцы. Его общая площадь составляет 98,1 квадратного метра. С таким сообщением выступили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

«Представители бизнеса часто при организации собственного дела арендуют недвижимость, находящуюся в том числе в областной собственности. Для этого необходимо принять участие в торгах по недвижимости. Список лотов мы публикуем на нашем официальном сайте, ознакомиться с предложениями можно и на платформе ГИС Торги», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Ожидается, что в новом помещении бизнесмен откроет собственный продуктовый магазин. Арендная плата составит больше 600 тысяч рублей.

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