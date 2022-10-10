Новый прямой маршрут до платформы Ольгино запустили в Балашихе | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 10:32 Поделиться Telegram

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Viber Новый прямой маршрут до платформы Ольгино запустили в Балашихе

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Жители крупного жилого комплекса «Центр-2» теперь могут добраться до платформы Ольгино на прямом автобусе. Новый маршрут заработал в Балашихе с 10 октября.

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Автобус по маршруту № 34к будет следовать от ЖК «Центр-2» — до железнодорожной станции Ольгино. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, раньше на эту платформу можно было уехать от остановки на улице Струве. Сейчас в жилом комплексе построили новые дома и количество жителей увеличилось, в связи с чем принято решение о запуске нового маршрута от остановки на улице Корнилаева. Это намного удобнее для жителей.

На новом маршруте работает четыре автобуса малого класса, которые делают по 50 рейсов в день. Первый отправляется в 5:45, а последний — в 22:30. Интервал движения составляет 20 минут. Обслуживать данный район продолжают маршруты автобусов № 1 и 8к.

Начиная с марта 2018 года пассажиры «Мострансавто» сэкономили свыше 6,2 миллиарда рублей благодаря фиксации проезда бесконтактными банковскими картами. Таким способом было оплачено более 300 миллионов поездок. Сервис по оплате проезда картой доступен во всех автобусах «Мострансавто». Пассажиры компании также могут воспользоваться картами «Стрелка» и «Тройка» или брелоками с аналогичными функциями. На некоторые маршруты билеты можно приобрести онлайн через сайты-агрегаторы.

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