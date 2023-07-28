Подмосковье 28 июля 2023, 12:30 Новый принцип газового обслуживания обсудили на форуме ЖКХ в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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Областной форум «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» прошел 27 июля в Богородском округе. Главной темой дня стал новый принцип обслуживания газового оборудования, на который Подмосковье перейдет с 1 января 2024 года.

С 2007 года обслуживание газового оборудования в квартирах проводилось на рыночных условиях. Из-за этого появилось множество газовых организаций, которые собирали у людей деньги за ТО, а по факту либо совсем ничего не делали, либо делали плохо. В результате начали происходить несчастные случаи и трагедии.

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«Губернатор региона Андрей Воробьев занял принципиальную позицию: пройти изменение федерального законодательства. Было много обсуждений, но закон все-таки приняли. Теперь обслуживанием газового оборудования будет заниматься только одна газораспределительная организации — у нас это „Мособлгаз“. Мы возвращаемся к схеме, которая безопасно действовала вплоть до 2007 года», — рассказал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

На форуме обсудили все нюансы грядущих изменений. Каждый житель должен понимать, какова его роль в данном процессе.

«Наша главная задача, чтобы обслуживание стало фактическим, а не как было раньше, когда выдавалась бумага, что оборудование проверено, а по факту этого не было. Нам важно, чтобы люди безопасно пользовались газом», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Конечно у людей есть вопросы, как это будет происходить, и сегодня на форуме мы постарались на них ответить. Жителей волнуют требования к обслуживанию газового оборудования, материально-техническая база, квалификация сотрудников. Вся дискуссия строилась на единой теме — как „приручить“ газ, сделать его безопасным. Обсудили, какие нас ждут изменения», — рассказала председатель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Юлия Белехова.

По итогам форума было подписано соглашение о сотрудничестве между компанией «Мособлгаз» и Ассоциацией советов многоквартирных домов Московской области.