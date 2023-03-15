Подмосковье 15 марта 2023, 13:15 Новый президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин наградил победителей первенства ЦФО

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Первенство ЦФО по шахматам прошло в ДК «Костино» в Королеве. Победителей наградил новый президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин.

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«Спасибо организаторам за замечательный турнир! Поздравляю победителей. Все молодцы, но нужно помнить: лучший всегда только один. Для достижения результата в первую очередь нужно много и упорно тренироваться», — сказал он.

Лучших игроков турнира наградили кубками, медалями и благодарственными письмами. Для них Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры. Он отметил, что в будущем планирует открыть шахматные школы в крупных городах Подмосковья и увеличить число детских соревнований.

Карякин отметил, что благодаря техническому прогрессу спортсмены могут состязаться онлайн, однако это не заменит игру в реальной жизни.

«Сейчас уже есть платформы, через которые ты можешь выйти в интернет и играть с реальными соперниками. Я считаю, что этим не стоит сильно увлекаться, потому что нужно играть и в живые шахматы тоже», — отметил он.

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