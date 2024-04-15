Подмосковье 15 апреля 2024, 18:58 Новый поисковый сезон «Вахта памяти» стартовал в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах состоялась торжественная церемония открытия поискового сезона «Вахта памяти — 2024». Мероприятие прошло на территории федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны Российской Федерации.

На церемонии открытия присутствовали более 700 активистов из поисковых отрядов и патриотических объединений Подмосковья, включая участников из Мытищ. Всего в регионе действует 12 поисковых объединений с 113 отрядами и более чем тремя тысячами участников.

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В предыдущем сезоне провели более 300 экспедиций к местам сражений Великой Отечественной войны. Более 100 из них прошли в Московской области. Благодаря усилиям поисковиков, были найдены останки 210 человек. Их захоронили в Подмосковье. Также установлены имена трех защитников Родины. Всего же по всей России подмосковными поисковиками были преданы земле более 800 воинов, и установлены имена 43 человек.

Также на церемонии, в рамках Всероссийского проекта «Судьба солдата», родственникам пропавших без вести героев войны были вручены документы, устанавливающие судьбу их предков. Самым активным участникам вручили заслуженные награды.

В начале нового сезона поисковики ставят перед собой сложные задачи: планируют масштабные экспедиции, архивную и полевую работу, обучение и патриотическое воспитание молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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