Подмосковье 15 апреля 2023, 22:19 Новый поисковый сезон «Вахта памяти» открыли в Одинцове

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Церемония открытия «Вахты памяти-2023» прошла в Храме Вооруженных Сил РФ в Одинцове, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. В мероприятии приняли участие порядка 800 членов поисковых отрядов и патриотических клубов, а также госслужащие и директор музейно-храмового комплекса.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерины Швелидзе, в 2022 году поисковики региона провели 113 экспедиций в местах сражений Великой Отечественной войны (ВОВ), 95 из которых состоялись в Московской области. Активисты обнаружили останки 217 солдат, все были похоронены с почестями.

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«Стартует новый поисковый сезон. Уверена, что он дополнит летопись нашей истории новыми фактами и деталями. Сегодня это стало особенно важно, потому что мы не хотим позволить кому-то исказить героическое прошлое нашего народа, наших дедов, которые защищали страну и бились с фашизмом. Слова благодарности всем неравнодушным активистам, занимающихся этим благородным делом», — добавила Швелидзе.

На церемонии открытия поисковики были награждены знаком отличия Мининфокома Московской области «За верность поиску» I степени.

В Подмосковье работает 12 поисковых организаций, в которые входят более 3 тысяч человек из 113 отрядов. Главная задача объединений — вписать в анналы истории погибших в Великой Отечественной войне.

Начальник военно-мемориального отдела Департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Миронов подчеркнул, что власти тесно взаимодействуют с регионами, особенно с Подмосковьем. Руководитель также напомнил о работе интерактивного сервиса «Память народа».

«В том числе и в этом году, и в перспективе в соответствии с поручением Президента эта работа будет продолжаться и Министерство обороны приложит все силы для того, чтобы она как можно больше имела информации о наших участниках Великой Отечественной войны», — отметил Миронов.

Руководитель регионального штаба Всероссийского поискового движения «Судьба солдата» Юлия Кузнецова выступила с речью перед участниками церемонии открытия. Она отметила, что результаты отрядов с каждым годом увеличиваются, и в качестве примера глава привела историю бойца Красной Армии Сытдыка Шапирова, вручив родственникам усопшего папку о сведениях воинского пути предка.

«Во всех документах были допущены ошибки. И в первую очередь в имени солдата, поэтому он долгое время числился пропавшим без вести. Установить истину удалось, изучая документы», — рассказала Кузнецова.

В новом сезоне поисковики Подмосковья запланировали провести более 380 экспедиций на места боевых действий ВОВ, 154 из них пройдут в Московской области. Руководители поисковых движений обсудили план действий на общем собрании.

Военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов призвал активистов соблюдать технику безопасности во время работ.

«Желаю, чтобы этот сезон прошел в соответствии с теми планами, которые вы разрабатывали в течение зимы», — сказал начальник.

В рамках федерального проекта «Без срока давности» в прошлом году более двух тысяч человек в городских округах Подмосковья посетили выставку, посвященную поисковой деятельности. В 2023 году, при поддержке Мининфокома для жителей и гостей региона пройдет мероприятие «Битва за Москву». Также планируется проведение 10 экспедиций и 50 «Уроков Мужества» в школах и вузах Подмосковья и на базе поисковых музеев.

«Планов по тому, сколько солдат мы должны найти, нет. Александр Васильевич Суворов сказал: „Пока не найден будет последний солдат, война будет считаться незаконченной“, — отметил глава поисковой организации „Ратник“ Михаил Кононенко.

Гости и участники церемонии открытия возложили цветы к памятнику «Матери победителей» и посетили экскурсионные мероприятия в музее «Дорога Памяти» и Главном храме Вооруженных Сил РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о военно-патриотическом клубе «Илья Муромец», члены которого ежегодно проводят поисковые экспедиции.