Новый поисковый сезон «Вахта памяти 2022» открыли в Подмосковье

В Московской области открыли новый поисковый сезон «Вахта памяти 2022». Открытие приурочили к 80-й годовщине окончания Битвы под Москвой.

На мероприятии, которое прошло в Музее техники Вадима Задорожного, вице- губернатор Евгений Хромушин поблагодарил поисковиков за их труд.

«Знаю, насколько тяжела ваша работа. Низкий вам поклон, — сказал вице-губернатор. — Слова благодарности директору музея Вадиму Николаевичу Задорожному за ту трепетность и точность, с которой он восстанавливает, возвращает к жизни технику».

В торжественной церемонии участвовали члены правительства Московской области, представители министерства обороны Российской Федерации и члены Общественной палаты региона.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе в своем выступлении отметила вклад поисковиков в воспитание детей.

« Я бы сегодня хотела сказать огромное спасибо нашим поисковикам за то, что сохраняете память, не даете переписать историю, вовлекаете детей в это нужное и важное дело, прививаете им любовь к Родине, — сказала министр. — У нас сегодня открывается уникальная выставка „Без срока давности. Суды истории“. Приглашаю на нее всех ребят».

В каждом регионе России откроется эта выставка. В Подмосковье она будет путешествовать по всей территории области. Экспозиция «Без срока давности. Суды истории» посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам. На ней представлены архивные документы, подтверждающие, что нацистская Германия при нападении на Советский Союз планировала поработить население нашей страны и истощить ее ресурсы.

Екатерина Швелидзе и основатель Музея техники Вадим Задорожный заложили первый камень в основание памятника Героям-танкистам. Он будет открыт в сентябре 2022 года ко Дню танкиста. Автором скульптуры стала Людмила Семикопенко из Студии военных художников имени Грекова Минобороны России.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня здесь собрались особые люди, которые сохраняют память между прошлым и настоящим. В каждой семье у вас есть те, кто защищал Родину. И именно зов ваших предков привел вас делать то, что вы делаете. Это родовая память, история, гордость, патриотизм», —сказал Вадим Задорожный.

За большой вклад в организацию работ по увековечиванию памяти защитников Отечества и установлению имен погибших и пропавших без вести в годы ВОВ, руководители подмосковных поисковых отрядов были награждены медалями Министерства обороны России.

Председатель поискового отряда «Герои неба» Андрей Кушнир поделился историей о том, как поисковики обнаружили и подняли фрагменты самолета ЯК-1 и останки летчика.

«Сейчас проходят последние архивные состыковки, чтобы установить его имя. На сегодняшний день в нашем отряде 12 человек — учащиеся общеобразовательных заведений Красногорска (с 5 по 11 класс) и офицеры запаса Нахабинского инженерного гарнизона. Мы набираем волонтеров, то есть любой житель Красногорска может присоединиться к экспедиции», — отметил Кушнир.

В ходе мероприятия участники регионального движения «Юнармия» и военнослужащие роты почетного караула возложили цветы и венки к Мемориалу Победы на Красной Горке. Также состоялся круглый стол, на котором руководители отрядов и приглашенные гости обсудили планы на предстоящий сезон.

Сегодня в поисковых отрядах Московской области состоит более двух с половиной тысячи человек. В 2021 году проведены 151 поисковая экспедиция, найдены 207 пропавших без вести бойцов и установлены имена 19 героев.