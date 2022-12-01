Подмосковье 01 декабря 2022, 14:58 Новый поезд с USB-зарядками начали тестировать на участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино

Читать 360tv в

На участке Нахабино — Волоколамск — Нахабино началось тестирование нового поезда «Иволга 3.0». Пока он ходит без пассажиров, чтобы проверить его работу в рейсе.

Во время тестирования проверяют работу механического и пневматического оборудования, систем связи и всего состава. Поезд оборудован подлокотниками у сидений, в нем больше USB-разъемов, также в нем можно зарядить электросамокат и провезти велосипед в специальных креплениях.

Реклама

Подвижные составы обновляют в рамках подготовки к запуску МЦД-3 и МЦД-4.

Реклама