Подмосковье 23 июня 2023, 10:05 Новый поезд «Иволга 3.0» прошел обкатку от Киевского вокзала до Апрелевки АО "Центральная ППК"

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Новый поезд «Иволга 3.0» впервые прошел по главным путям в общем графике на будущем участке МЦД-4 от Киевского вокзала до Апрелевки. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Специалисты оценили готовность инфраструктуры к старту диаметра, проанализировали работу автоматики и телемеханики, энергоснабжение, скорость движения нового поезда на разных участках. Активная подготовка к запуску участков продолжается. Проводятся обновление подвижного состава, обучение машинистов и других специалистов, ремонт станций.

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Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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